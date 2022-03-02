Конфликт России и Украины на самом деле не является двусторонним, в нем есть и другие действующие лица — это страны Евросоюза и США. И со стороны Запада доминирующей силой выступают Штаты, заявил в эфире доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в беседе с «360».

«США действительно с той стороны конфликта выступают доминирующей силой. Это видно по тем ролям, которые играют разные стороны в том коллективном Западе», — пояснил он.

По мнению Ярыгина, от ситуации, которая разворачивается сейчас, создается впечатление, что США делегировали Европейскому союзу оказывать давление на Россию.

«Там наблюдаются некие разногласия, разночтения применяемых мер на уровне отдельных стран. Но все-таки коллективное мнение существует — что санкции нужно вводить. И пока что это не санкции США», — отметил эксперт.

По его словам, Штаты тоже включатся в этот процесс на завершающем этапе. «Похоже, что этот завещающий этап должен быть синхронизирован с завершением активной фазы военной операции на территории Украины», — добавил Ярыгин.

Доцент обратил внимание на последние высказывания президента США, судя по которым, Штаты, похоже, готовят второй пакет, который, по заявлению Джо Байдена, будет охватывать и энергетику, и более широкий круг лиц.

«США, очевидно, выступают лидером и с той, с другой стороны. Та, другая сторона, коллективная. К сожалению, мы сейчас не можем сказать, что украинская делегация способна договориться», — заключил он.

Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций должен стартовать утром 3 марта. Представители РФ уже прибыли в Беловежскую пущу.