Срыв экзамена или плохая шутка. Зачем лжеминеры сообщают об угрозах взрывов

В минувшем году правоохранители привлекли к ответственности почти 200 человек, которые были причастны к распространению фейковых угроз, рассказал источник «Вечерней Москвы». Большинство из них заявляли о лжеминировании по телефону, остальные отправляли письма и посылали угрозы в Сети.

По словам собеседника издания, мотивы у таких злоумышленников очень разные.

«Кто-то это делает из хулиганских побуждений, кто-то хочет сорвать экзамен или контрольную в школе, а иногда человек звонит с перепоя, не осознавая последствий своего поступка», — пояснил он.

Правоохранители обязаны проверять всю поступившую информацию об угрозе теракта. При проверке здания осматривают кинологи с собаками, используется анализатор газов, привлекаются специалисты-взрывотехники и спасатели.

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов в беседе с изданием напомнил, что распространителям фейковых угроз будет грозить ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений. Кроме того, к ним могут предъявить гражданские иски, чтобы компенсировать убытки. Так может, в частности, поступить руководство торгового центра, который остановил работу из-за угрозы лжеминирования.

Если фейки о взрыве распространили дети, ответственность понесут родители. Самих школьников могут поставить на учет в отделение МВД по делам несовершеннолетних.