Сроки запуска государственного правового портала предложили ускорить на год

Первоначально опытный запуск нового ресурса планировался не ранее 2022 года, полностью для граждан он должен был заработать в 2023 году. Однако Совет Федерации посчитал, что сроки необходимо сократить. Глава комитета Андрей Клишас обратился к Минюсту с предложением предусмотреть возможность работы портала с 2022 года.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова считает, что россияне смогут эффективнее защищать свои права, если необходимые электронные информационные ресурсы будут созданы быстрее.

«Наша позиция услышана Минюстом, и в проекте постановления правительства РФ о создании портала сроки сокращены на целый год. В ситуациях, аналогичных сегодняшней, когда востребованными оказываются дистанционные услуги, а все мы так или иначе вынуждены учиться чему-то новому, оперативность решений имеет колоссальное значение. Тем более что портал предполагает не только предоставление проверенной правовой информации, но и непосредственную правовую помощь гражданам», — пояснила сенатор.

Создание единого правового портала поддержат и в Федеральной палате адвокатов (ФПА). Статс-секретарь ФПА Константин Добрынин отметил, что, учитывая переход всех в онлайн, данный портал скорее всего будет востребованным и поможет россиянам с правовым просвещением.