    23 апреля 2020, 13:59

    Сроки запуска государственного правового портала предложили ускорить на год

    Ольга Ломакина

    Министерство юстиции России решило ускорить сроки запуска единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на письмо за подписью министра Константина Чуйченко.

    Первоначально опытный запуск нового ресурса планировался не ранее 2022 года, полностью для граждан он должен был заработать в 2023 году. Однако Совет Федерации посчитал, что сроки необходимо сократить. Глава комитета Андрей Клишас обратился к Минюсту с предложением предусмотреть возможность работы портала с 2022 года.

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова считает, что россияне смогут эффективнее защищать свои права, если необходимые электронные информационные ресурсы будут созданы быстрее.

    «Наша позиция услышана Минюстом, и в проекте постановления правительства РФ о создании портала сроки сокращены на целый год. В ситуациях, аналогичных сегодняшней, когда востребованными оказываются дистанционные услуги, а все мы так или иначе вынуждены учиться чему-то новому, оперативность решений имеет колоссальное значение. Тем более что портал предполагает не только предоставление проверенной правовой информации, но и непосредственную правовую помощь гражданам», — пояснила сенатор.

    Создание единого правового портала поддержат и в Федеральной палате адвокатов (ФПА). Статс-секретарь ФПА Константин Добрынин отметил, что, учитывая переход всех в онлайн, данный портал скорее всего будет востребованным и поможет россиянам с правовым просвещением.