Сроки введения QR-кодов для посещения баров и ТЦ в Петербурге сдвинули

Власти Санкт‑Петербурга продлили антикоронавирусные ограничения до 31 января, но сдвинули сроки введения обязательных QR-кодов для посещения ресторанов, кафе, баров и торговых центров. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, изменения в действующие распоряжения были внесены на основании предписания главного санитарного врача города.

Согласно постановлению, требования о допуске посетителей с QR-кодом о вакцинации, переболевших ковидом или имеющим медотвод, начнут действовать для общепита и розничных непродовольственных магазинов не с 1 декабря, а с 27 декабря.

Посетителям можно будет предъявлять сертификаты, содержащие QR-код, и справку, а также полученные до вступления в силу приказа документы и QR-коды, у которых еще не кончился срок действия. Те, у кого есть медотвод от прививки, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сданного не ранее чем за 72 часа до предъявления.

Такие же требования в плане документов будут действовать и на всех предприятиях и компаниях, которые уже пускают только посетителей с прививками, медотводом или переболевших ковидом.

С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно те, кто завершил вакцинацию, перенес заболевание либо имеет отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до заселения. Причем тем, кто будет заселяться с тестом, нужно будет делать его повторно еще каждые 72 часа.

Помимо этого, исполнительным органам власти Беглов дал особое поручение подготовить предложения о дополнительных запретах и ограничения, которые будут действовать с 27 декабря по 9 января и затронут в том числе работу развлекательных организаций, музеев и выставок, цирков и кино. Иные ограничения продлеваются по 31 января, заключили в пресс-службе.