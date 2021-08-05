Сроки ПЦР-тестирования на ковид решили сократить на Урале

С инициативой о сокращении сроков ПЦР-тестирования на коронавирус выступил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу уральского полпредства.

«Исследование должно укладываться в 48 часов. Более того, нужно стремиться к минимизации этих сроков. Регионам следует поставить на контроль все этапы тестирования: от забора пробы у пациента и ее доставки в лабораторию до информирования о результатах. Оперативная диагностика позволит быстрее начинать лечение и снизит количество тяжелых и летальных случаев», — сообщил Якушев.

В целом план по тестированию населения в УФО перевыполняется. Сейчас 164 лаборатории проводят ПЦР-исследования на ковид, заключит полпред.