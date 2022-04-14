Сроки проведения Ялтинского международного экономического форума изменились

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с нестабильной международной ситуацией проведение Ялтинского международного экономического форума пришлось перенести на конец года. Об этом написал сайт kp.ru.

«Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года», — цитирует Аксенова «Политика Сегодня».

Уточняется, что Ялтинский международный экономический форум проходит на полуострове с 2015 года. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.