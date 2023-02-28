Общество 28 февраля 2023, 04:11 Сроки признания умершими пропавших без вести солдат предложили уменьшить в России Госдума собралась сократить сроки признания умершими пропавших военных РИА «Новости»

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Предложенные изменения в Гражданский кодекс России должны ускорить получение семьями компенсаций в тех случаях, когда родственники пропали без вести во время военных действий. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Эти предложения являются межфракционной инициативой. И уверен, что они в скором времени будут поддержаны Госдумой», — сказал Нилов.

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Документ внесли в Госдуму и планируют обсудить на выездном заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 28 февраля.

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Согласно действующему законодательству, пропавший без вести военнослужащий и чье тело не нашли может быть объявлен судом умершим только по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Авторы предлагаемых изменений считают, что это довольно большой срок для семьи военнослужащего, пропавшего без вести. Новые поправки предлагают установить, что такого человека «могут объявить умершим по истечении двух лет со дня признания гражданина безвестно отсутствующим».

Таким образом, сроки признания пропавших в зоне боевых действий военнослужащих умершими будут устанавливать вне зависимости от окончания боевых действий.