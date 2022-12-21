Общество 21 декабря 2022, 03:52 Сроки признания пропавших военных умершими захотели сократить в России «Известия»: депутаты предложили уменьшить сроки признания пропавших военных умершими РИА «Новости»

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Сроки признания без вести пропавших военных умершими могут сократить в России на фоне спецоперации. Об этом сообщила газета «Известия».

Законопроект «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», подготовили депутаты фракции ЛДПР. Авторы инициативы предложили установить сроки признания военнослужащих умершими в связи с военными действиями вне зависимости от окончания СВО.

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Законопроект предлагает внести изменения в ст. 42 и 45 ГК. Это позволит в более короткие сроки признавать военнослужащего без вести отсутствующим, а в дальнейшем через суд признавать его умершим спустя два года с момента признания без вести отсутствующим.

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В настоящее время военнослужащего могут объявить умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

«Таким образом вопросы по признанию граждан умершими могут быть решены не ранее чем через три года с момента начала специальной военной операции», — указано в документе.

Такие сроки доводят родственников без вести пропавших до тяжелого морального состояния, также они не могут долгое время претендовать на положенные им выплаты или вступить в права наследования имущества военного.

Госдума приняла проект закона, который предусматривает введение уголовной ответственности за диверсии. Также наказание последует за обучение по проведению таких актов и создание преступных сообществ.