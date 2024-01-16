16 января 2024, 19:49
Сроки переселения по реновации в Москве сократили для жителей почти 100 домов
Сроки переселения сократили для жильцов 93 домов по программе реновации
Сроки заселения по программе реновации удалось сократить для жителей 93 старых домов, которые расположены в 35 районах Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Постояльцев собирались переселять на втором и третьем этапах программы, то есть в 2025–2028 и 2029–2032 годах. Жители 78 домов смогли осмотреть будущее жилье раньше назначенного срока в прошлом году.
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Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что темпы развития программы набирают оборот благодаря регулярному подбору новых участков для строительства новостроек.
«С января 2023 года в столице добавилось 37 площадок для возведения новостроек. Работа по их подбору продолжается», — рассказал он.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что приблизительно 5,2 тысячи жителей из 78 старых домов оформили собственность в новых жилых зданиях, а еще около 650 уроженцев столицы выбрали жилье и заполняют необходимые документы.
С начала программы реновации в Москве возвели 304 жилых дома.
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