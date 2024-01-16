Общество 16 января 2024, 19:49 Сроки переселения по реновации в Москве сократили для жителей почти 100 домов Сроки переселения сократили для жильцов 93 домов по программе реновации Freepik

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Сроки заселения по программе реновации удалось сократить для жителей 93 старых домов, которые расположены в 35 районах Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Постояльцев собирались переселять на втором и третьем этапах программы, то есть в 2025–2028 и 2029–2032 годах. Жители 78 домов смогли осмотреть будущее жилье раньше назначенного срока в прошлом году.

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Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что темпы развития программы набирают оборот благодаря регулярному подбору новых участков для строительства новостроек.

«С января 2023 года в столице добавилось 37 площадок для возведения новостроек. Работа по их подбору продолжается», — рассказал он.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что приблизительно 5,2 тысячи жителей из 78 старых домов оформили собственность в новых жилых зданиях, а еще около 650 уроженцев столицы выбрали жилье и заполняют необходимые документы.

С начала программы реновации в Москве возвели 304 жилых дома.