Сроки отмены масочного режима в России назвали в Госдуме

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный спрогнозировал примерные сроки отмены масочного режима в России. Об этом сообщила НСН.

Куринный считает, что это произойдет не раньше осени.

«До сентября в масках будем ходить. Оптимальным будет до формирования коллективного иммунитета сохранять масочный режим», — считает он.

Уточняется, что масочный режим будет действовать в закрытых помещениях с большим скоплением людей: в магазинах, общественном транспорте, офисах и так далее.