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    09 марта 2021, 16:52

    Сроки отмены масочного режима в России назвали в Госдуме

    Дарья Морозова

    Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный спрогнозировал примерные сроки отмены масочного режима в России. Об этом сообщила НСН.

    Куринный считает, что это произойдет не раньше осени.

    «До сентября в масках будем ходить. Оптимальным будет до формирования коллективного иммунитета сохранять масочный режим», — считает он.

    Уточняется, что масочный режим будет действовать в закрытых помещениях с большим скоплением людей: в магазинах, общественном транспорте, офисах и так далее.