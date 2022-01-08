Сроки оформления паспорта изменятся в России

Срок оформления паспорта сократится в России до пяти дней. Начать получать документы за это время жители страны смогут с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — привел сообщение пресс-центра ТАСС.

В министерстве уточнили, что сокращение срока получения документа будет касаться и цифровых паспортов. Сейчас россиянам приходится ждать оформления паспорта в течение 10 дней, если они подали документы по месту жительства. Во всех остальных случаях установлен 30-дневный срок.

Ранее начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко назвал условия для аннулирования и замены паспорта. По его словам, документ становится недействительным, если внести в него сведения, непредусмотренные законодательством. Речь идет о каких-либо отметках или записях. Также помешать использованию могут повреждения, которые нарушили сам бланк транспорта.