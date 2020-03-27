Сдачу ЕГЭ перенесли на лето

Сроки сдачи Единого государственного экзамена перенесли на июнь. Такое решение приняли из-за распространения коронавируса нового типа в стране.

Об этом сообщило Министерство просвещения. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для учеников 11-х классов начнется с 8 июня. Учащиеся девятых классов начнут сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ) с 9 июня.

Соответственно, сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время Сергей Кравцов Министр просвещения.

До 12 апреля все российские школьники находятся на домашнем обучении. Они осваивают программу дистанционно. Кравцов подчеркнул, что из-за объявленной Владимиром Путиным выходной недели образовательные организации закроются с 30 марта по 3 апреля. Речь идет о школах, детских садах, колледжах и техникумах, а также организациях дополнительного образования.

По последней информации, в России зафиксировали 1036 случаев заражения новым типом коронавируса. За последние сутки в стране выявили 196 пациентов, заболевших COVID-19. Больше всего зараженных находится в Москве — 703 человека. Всего в стране выздоровели 45 пациентов, трое погибли.