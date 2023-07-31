31 июля 2023, 15:21
Срок задержания до избрания меры пресечения при военном положении составит до 30 суток
Путин подписал закон о возможности задержании на 30 суток в условиях военного положения
Президент России Владимир Путин подписал закон о задержании на срок до 30 суток подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении. Документ опубликовали официальном портале правовой информации.
Согласно закону, изменения вносят в Уголовно-процессуальный кодекс России. Они устанавливают, что в условиях военного положения подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления могут задержать на срок до 30 суток до избрания судебного решения о мере пресечения.
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Если в отношении подозреваемого в течение этого времени не изберут меру пресечения, его должны освободить. Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее законодательство предусматривало, что подозреваемых могли задержать до судебного решения об избрании меры пресечения на срок не более 48 часов.
Законы
Владимир Путин
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