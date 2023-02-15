Общество 15 февраля 2023, 12:35 Срок введения общероссийского пенсионного возраста в новых регионах сократили Депутат Нилов: новые регионы перейдут на общероссийский пенсионный возраст в 2027 году РИА «Новости»

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Переходный период введения общероссийского пенсионного возраста в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сократили. Окончательно процесс завершится 31 декабря 2027 года, а не в 2032 году, как это планировали ранее. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет и для женщин — 60 лет. Нилов пояснил, что сокращение срока переходного периода с 2032-го до конца 2027-го в законопроектах появились ко второму чтению.

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«Сокращен переходный период, в течение которого новые регионы своими местными законами будут постепенно свои параметры доводить до тех параметров, которые действуют в России с 2019 года», — заявил парламентарий.

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Законопроект о выплате пенсий жителям новых территорий Госдума приняла в минувший вторник, 14 февраля, напомнил «Интерфакс».

Как пояснил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, изменение пенсионного возраста в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях пройдет поэтапно.

Для расчета размера выплат уже вышедшим на пенсию жителям новых территорий использовали средние зарплаты из соседних регионов.

«Для Донецкой и Луганской народных республик это 40 183 рубля (ориентир — Ростовская область), для Херсонской и Запорожской областей — 37 315 рублей (ориентир — Крым)», — заявил Исаев.

С 1 марта на новых российских территориях начнут действовать меры социальной защиты населения. Речь идет о выплатах пособий, назначении субсидий на оплату ЖКХ и других мерах поддержки.