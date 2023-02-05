Общество 05 февраля 2023, 11:23 Срок создания индустриального парка на заводе «Азовсталь» назвали в ДНР Председатель правительства ДНР Хоценко: создание парка на «Азовстали» займет 10 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Создание индустриального парка на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе потребует как минимум 10 лет. Об этом заявил ТАСС председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

«Это не быстрый проект. Чтобы полноценно очистить площадку, <…> потребуется не менее 10 лет», — указал премьер ДНР.

Реклама

Он уточнил, что территорию предприятия сначала необходимо разминировать, затем восстановить электро-, газо- и водоснабжение. В 2023 году наметили подготовить мастер-план развития территории «Азовстали».

Реклама

По словам Хоценко, во время боев завод получил значительные повреждения, сейчас объект охраняют.

Глава правительства ДНР отметил, что на территории предприятия создадут сразу три парка — индустриальный, промышленный и экопромышленный.

Ранее руководитель концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко рассказал, что территорию «Азовстали» поделят на четыре зоны.