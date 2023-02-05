05 февраля 2023, 11:23
Срок создания индустриального парка на заводе «Азовсталь» назвали в ДНР
Председатель правительства ДНР Хоценко: создание парка на «Азовстали» займет 10 лет
Создание индустриального парка на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе потребует как минимум 10 лет. Об этом заявил ТАСС председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.
«Это не быстрый проект. Чтобы полноценно очистить площадку, <…> потребуется не менее 10 лет», — указал премьер ДНР.
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Он уточнил, что территорию предприятия сначала необходимо разминировать, затем восстановить электро-, газо- и водоснабжение. В 2023 году наметили подготовить мастер-план развития территории «Азовстали».
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По словам Хоценко, во время боев завод получил значительные повреждения, сейчас объект охраняют.
Глава правительства ДНР отметил, что на территории предприятия создадут сразу три парка — индустриальный, промышленный и экопромышленный.
Ранее руководитель концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко рассказал, что территорию «Азовстали» поделят на четыре зоны.
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