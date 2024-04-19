19 апреля 2024, 13:06
Срок предоставления лекарств для подопечных фонда «Круг добра» сократили в четыре раза
Кабмин сократил срок предоставления лекарств подопечным «Круга добра»
Правительство приняло постановление о сокращении срока предоставления лекарств из зарезервированного запаса для подопечных фонда «Круг добра». Об этом сообщила депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко в Telegram-канале.
Совместно с Минздравом России, Счетной палатой и фондом «Круг добра» удалось устранить недостатки правового регулирования, приводящие к увеличению сроков получения лекарств пациентами.
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«Удалось решить вопрос, в котором оперативность превыше всего», — написала сенатор.
Она уточнила, что срок предоставления лекарств подопечным «Круга добра» сократили в четыре раза — с 24 до шести рабочих дней.
Накануне правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и лекарств для лечения высокозатратных нозологий. Цены на эти медикаменты регулирует государство.
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