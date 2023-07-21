Общество 21 июля 2023, 11:00 Срок отпуска для мобилизованных предложили увеличить в Госдуме

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Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к замглавы Минобороны Руслану Цаликову с предложением увеличить отпуск для мобилизованных до 30 дней. Ее слова передал RT.

На данный момент мобилизованные, принимающие участие в СВО, имею право на отпуск сроком 14 календарных дней без учета времени на дорогу. Таким образом их отпуск за год может составлять 28 дней, а у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, он составляет 30 календарных дней ежегодно.

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Депутат предложила увеличить длительность отпуска для мобилизованных до 30 дней в течение 12 месяцев.