Срок открытия детсада «Морошка» вновь перенесся в Красноселькупском районе

Детский сад «Морошка» в Красноселькупском районе продолжают строить. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу района Юрия Фишера.

Изначально его открытие планировалось осенью, затем — до конца года. Фишер рассказал, что на объекте была комиссия из округа, которая указала на все недостатки, и теперь их нужно будет исправить.

«Почему так все серьезно и долго прорабатывается? Вы поймите, это детский сад, там будут самые маленькие дети, нуждающиеся в комфортабельных условиях», — объяснил он.