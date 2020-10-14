Россиянам рассказали, какой срок может грозить за «обналичку» маткапитала

Обращаясь в фирмы, предлагающие услуги по обналичиванию материнского капитала, россияне должны понимать, что идут на уголовное преступление, за которое могут сесть в тюрьму. Об этом заявил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

Тягай напомнила в беседе с РИА «Недвижимость», что материнский капитал может быть перечислен имеющему на него право гражданину только в безналичной форме и только для определенных законом целей. В эти категории входят улучшение жилищных условий, оплата обучения детей. Маткапитал также можно направить в счет накопительной части пенсии матери.

Других способов получения этих денег закон не предусматривает. При этом, как напомнила Тягай, действия, направленные на обналичивание маткапитала, прямо запрещены.

«Если родители попытаются обратиться к „услугам“ неких фирм, то их действия будут оценены как недобросовестные и противозаконные», — рассказала адвокат.

По ее словам, чаще всего правоохранители могут расценить такие действия как мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору — статья 159.2 УК РФ.

«В таких случаях предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет», — подчеркнула Тягай.

При этом она уточнила, что Пенсионный фонд будет вправе впоследствии потребовать с нарушителей соответствующее возмещение.

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья. Инициатива поступила от Общероссийского народного фронта (ОНФ). Такая идея пришла после изучения обращений россиян, которые позвонили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Людям не всегда нужно новое жилье, а вот подремонтировать имеющееся или провести в дом газ на деньги государства захотели многие.