Россиянам рассказали, какой срок может грозить за «обналичку» маткапитала
Тягай напомнила в беседе с РИА «Недвижимость», что материнский капитал может быть перечислен имеющему на него право гражданину только в безналичной форме и только для определенных законом целей. В эти категории входят улучшение жилищных условий, оплата обучения детей. Маткапитал также можно направить в счет накопительной части пенсии матери.
Других способов получения этих денег закон не предусматривает. При этом, как напомнила Тягай, действия, направленные на обналичивание маткапитала, прямо запрещены.
«Если родители попытаются обратиться к „услугам“ неких фирм, то их действия будут оценены как недобросовестные и противозаконные», — рассказала адвокат.
По ее словам, чаще всего правоохранители могут расценить такие действия как мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору — статья 159.2 УК РФ.
«В таких случаях предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет», — подчеркнула Тягай.
При этом она уточнила, что Пенсионный фонд будет вправе впоследствии потребовать с нарушителей соответствующее возмещение.
Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья. Инициатива поступила от Общероссийского народного фронта (ОНФ). Такая идея пришла после изучения обращений россиян, которые позвонили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Людям не всегда нужно новое жилье, а вот подремонтировать имеющееся или провести в дом газ на деньги государства захотели многие.