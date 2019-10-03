Срок годности продуктов проверили в химкинских сетевых магазинах

Просроченные продукты обнаружили на полках в химкинских магазинах. Проверку организовали эксперты управления предпринимательства, потребительского рынка и услуг химкинской администрации.

В первом же магазине инспекция нашла просроченные молочные продукты, которые могут навредить здоровью покупателей.

Источник фото: телеканал «360»

«Чего мы можем ждать в принципе от употребления продуктов молочных, в том числе и йогуртов с истекшим сроком годности — это развитие острых кишечных инфекций. Для взрослого человека это может сказаться небольшим дисбалансом флоры, то есть неустойчивым стулом, диспепсией. А для ребенка, конечно, это большой риск. Тем более, для маленького», — объяснила Жанетта Малкандуева, заведующая поликлиники № 5 «Химкинской областной больницы».

После молочной продукции проверили мясо, овощи и фрукты.

К сожалению, на прилавке есть и несколько упаковок заплесневелых помидоров, и просроченные ягоды.

После осмотра магазина эксперты сделали вывод, что для большой площади помещения просрочки немного. И директор магазина тут же согласилась исправить ситуацию.

Источник фото: телеканал «360»

Во втором магазине ситуация хуже — испорчена вся партия сметаны. У товара, выставленного по распродаже, истек срок годности. Такая же ситуация с йогуртами.

В этом же магазине нашли испорченные фрукты, овощи, курицу, сосиски и пирожные. Руководство магазина пыталось найти себе оправдание, но эксперты из управления предпринимательства неумолимы. Ни одна причина, по их мнению, не может оправдать наличие просрочки. Бороться с этим явлением может и обычный покупатель.

«Сделать фото на телефон, на фотоаппарат или иное устройство. Во-вторых, обратитесь к сотрудникам магазина. Это может быть товаровед, директор, продавец, и попросить его убрать весь просроченный товар с витрины. Если же вы установили просрочку уже дома, как правило, так и бывает, то берите чек и смело идите в магазин, и требуйте две вещи: либо обменять вам товар на такой же, но уже с надлежащим сроком хранения, либо вернуть деньги», — рассказал Максим Морозов, юрист.

За последний месяц эксперты уже второй раз посещают этот магазин. И придут еще. Результаты проверок будут переданы в Роспотребнадзор. И если ведомство также обнаружит нарушения, торговую точку могут закрыть.