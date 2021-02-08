Срок эксплуатации старых дамб намерены продлить

По мнению законодателей, нельзя автоматически продлевать срок эксплуатации изношенным плотинам и дамбам. Перед этим важно дать оценку их безопасности в соответствии с нынешними нормативами.

«Мы должны о безопасности людей думать, а не просто избавляться от каких-то бюрократических проволочек», — заметил глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, в эти сооружения нужно вкладывать деньги. Он добавил, что ситуация с бюджетом непроста, поэтому важно искать пути привлечения внебюджетных средств, в частности за счет государственно-частного партнерства.