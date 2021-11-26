Срок действия сертификата для переболевших ковидом автоматически увеличат в два раза

Сертификаты для переболевших ковидом в течение последних 12 месяцев будут действовать не полгода, а год. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, действие сертификата будет продлено автоматически. Сейчас этот вопрос решается на документарном уровне, сообщило РИА «Новости».

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы для изменения», — уточнил он.

В настоящее время сертификаты о перенесенной болезни с QR-кодом действуют шесть месяцев. Их можно получить на сайте госуслуг. Там же можно получить сертификат о вакцинации. Эти документы также можно получить в бумажном виде. Для этого нужно обратиться в МФЦ. Там справку либо могут выдать сотрудники центра, либо пользовать сможет распечатать его самостоятельно.