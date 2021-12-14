Срок действия QR-кодов после ПЦР-теста в Москве сократили до 48 часов

QR-коды, которые выдаются по результатам ПЦР-теста, в Москве сократили до 48 часов. Об этом в своем блоге написал мэр российской столицы Сергей Собянин. Он пояснил, что новые правила начнут действовать с 20 декабря.

Мэр Москвы отметил, что соответствующие изменения ввели федеральные власти, изменив документ о QR-кодах. Теперь срок действия QR-кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов сократится с трех до двух дней.

«Причина — ожидаемое распространение более заразного „омикрон"-штамма», — говорится в сообщении Собянина.

Среди других изменений: электронные пропуска переболевших москвичей продлят с шести до 12 месяцев автоматически. Если человек переболеет после 20 декабря, то получит QR-код сразу на год. Те, у кого с момента выздоровления после коронавирусной инфекции прошло менее года, тоже получат новые коды на срок до 12 месяцев.

Для прошедших вакцинацию или ревакцинацию срок действия QR-кода остался прежним. Он составляет один год.

В целом эпидемическая ситуация в Москве остается стабильной. Собянин отметил, что количество подтвержденных случаев заражения за неделю снизилось на 7%, а число госпитализаций сократилось на 6%.

Первую дозу вакцины поставили более 5,8 миллиона жителей города. Также в столице выполнили требование Роспотребнадзора об обязательной прививке у не менее 80% сотрудников здравоохранения образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей.