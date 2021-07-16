Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлят

Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней. Это следует из постановления, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Сейчас россиянину, которому исполнилось 20 или 45 лет, необходимо сразу же поменять паспорт, потому что документ автоматически становится недействительным. Пока паспорт оформляется, человеку выдается временное удостоверение личности. Но с этим документом, например, нельзя оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.

Что касается подростков, которым исполнилось 14 лет, то им срок подачи документов для получения паспорта продлят до 90 дней. Сейчас этот период длится 30 дней. Нововведения вступят в силу с момента официального опубликования постановления, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также рассказали, что с 1 июля 2022 года оформлять российский паспорт будут не дольше пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано заявление по месту жительства или по месту пребывания.