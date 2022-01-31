Срок давности для оплаты долгов за капремонт предложили отменить в Госдуме

Существующий срок давности по долгам за капитальный ремонт затрудняет сбор средств. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов выступил с идеей отменить срок давности по таким задолженностям для борьбы с неплательщиками.

Письмо с соответствующим предложением направлено в Минстрой. По словам Кирьянова, если инициатива заработает, то возможно будет соблюдать принцип честности и справедливости при распределении средств, а также принятии решений по срокам капремонта.

«Чем больше в доме собрано средств, тем более велика вероятность, что в доме в первую очередь выполнят необходимый капремонт и не придется заимствовать деньги у других домов, а потом их отдавать», — сказал он «Парламентской газете».

Депутат отметил, что некоторые собственники годами не вносят деньги за капремонт, для того чтобы воспользоваться сроком давности, который составляет три года. В итоге они платят гораздо меньше, чем другие. Кирьянов добавил, что при этом такие люди потом наравне со всеми пользуются результатами капремонта.