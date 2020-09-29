В России осужденные смогут отбывать срок ближе к родным

В России вступил в силу закон, который разрешит заключенным отбывать срок в колониях тех регионов, где проживают их ближайшие родственники. Соответствующий документ подписал 1 апреля этого года президент России.

Как написал ТАСС, поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ коснутся в том числе и осужденных к принудительным работам. Под близкими родственниками подразумеваются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Для перевода в другое исправительное учреждение, заключенному или одному из его близких родственников необходимо будет подать письменное заявление. Далее Федеральная служба исполнения наказаний при наличии свободных мест сможет перевести заключенного в желаемый регион.

Если в нем нет колонии нужного типа, то заключенный переводится в ближайший к месту проживания родственников регион, а не любой другой, как это было раньше.