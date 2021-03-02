Службу в армии предложили включить в стаж для досрочного выхода на пенсию

Срочную службу в армии могут внести в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Реализация данной инициативы потребует два миллиарда рублей ежегодно.

Сенаторы обсуждают предложение о внесении службы в трудовой стаж для льготных условий выхода на пенсию с Министерством труда и соцзащиты России. Об этом сообщила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Мы сейчас работаем с министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии. Это не страховой период, но, учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил», — отметила Бибикова.

Сенатор напомнила, что Владимир Путин внес поправку в действующее законодательство о назначении пенсии на льготных условиях для тех, кто имеет длительный стаж.

Реализация данной инициативы потребует двух миллиардов рублей ежегодно. В настоящее время, по словам сенатора, обсуждаются источники финансового обеспечения.