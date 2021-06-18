facebook_pixel
    18 июня 2021, 09:32

    Средство от коронавируса в виде жвачки начали разрабатывать в Минобороны — СМИ

    Анастасия Калинина

    Российское Министерство обороны начало работать над созданием нового препарата от коронавируса в виде жвачки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По словам источника, работа идет в 48-м Центральном научно-исследовательском институте.

    «Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — рассказал он.

    В этом же институте начали разработку мукозальной вакцины против коронавируса в виде пастилы. Когда завершатся испытания, эта вакцина будет включаться в различные схемы лечения. Ее также начнут использовать в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов.

    Этот военный институт совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи участвовал в создании вакцины против нового вируса «Спутник V» в прошлом году.

    В начале июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России начали производить иммуноглобулин, основанный на плазме крови переболевших ковидом.