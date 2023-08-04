Общество 04 августа 2023, 14:30 Средства подпавших под санкции иностранцев начнут блокировать в России Путин подписал закон о блокировке средств находящихся под санкциями иностранцев

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Россия заблокирует денежные средства и имущество юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых государство применило санкции. Закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Возможными блокируемыми лицами стали иностранные государства, организации и граждане, лица без гражданства, а также все подконтрольные им юрлица.

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Букмекерам и тотализаторам запретили работать с фигурантами «черного списка». Они не смогут принимать ставки и выплачивать выигрыш.

Подписанный Путиным документ расширил полномочия Банка России. Теперь ЦБ сможет отзывать лицензию у поднадзорных ему финорганизаций, которые неоднократно нарушат закон в течение года.

Однако блокируемое лицо сможет принимать деньги на свои счета в российских банках. Иностранцам, подпавшим под блокировку, также разрешат получать пенсии, стипендии, социальные выплаты, гарантированные государством.

Закон вступит в силу через полгода.

Ранее президент России Владимир Путин назвал своевременным повышение финансовой независимости страны, учитывая ситуацию в банковской системе США.