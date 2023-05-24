Общество 24 мая 2023, 15:31 Средства от продажи квартиры Зеленского в Ялте направят на нужды СВО Спикер Госсовета Крыма: деньги от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды СВО РИА «Новости»

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Средства, полученные после приватизации национализированного имущества украинских олигархов и квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, направят на нужды специальной военной операции. Об этом рассказал в эфире «России 24» спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, после приватизации квартиру Зеленского выставят на продажу, затем пройдет процедура аукциона, после чего средства направят на нужды СВО, а также семьям погибших участников спецоперации и семьям мобилизованных.

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«Такой социальный аспект политики», — подчеркнул Константинов.

Аналогичные процедуры планируют провести также с национализированным имуществом украинских олигархов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти полуострова национализировали квартиру супруги Зеленского, расположенную в Ялте.