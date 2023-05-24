24 мая 2023, 15:31
Средства от продажи квартиры Зеленского в Ялте направят на нужды СВО
Спикер Госсовета Крыма: деньги от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды СВО
Средства, полученные после приватизации национализированного имущества украинских олигархов и квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, направят на нужды специальной военной операции. Об этом рассказал в эфире «России 24» спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
По его словам, после приватизации квартиру Зеленского выставят на продажу, затем пройдет процедура аукциона, после чего средства направят на нужды СВО, а также семьям погибших участников спецоперации и семьям мобилизованных.
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«Такой социальный аспект политики», — подчеркнул Константинов.
Аналогичные процедуры планируют провести также с национализированным имуществом украинских олигархов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти полуострова национализировали квартиру супруги Зеленского, расположенную в Ялте.
Владимир Зеленский
Крым
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