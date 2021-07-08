Время приезда скорой и жалобы пациентов станут критериями для распределения средств ОМС

В России разработали проект критериев распределения объемов медицинской помощи среди медучреждений в рамках ОМС. Разработчиком документа стал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Согласно документу, среди критериев распределения средств ОМС — наличие возможности для проведения диспансеризации, оказание медпомощи в неотложной форме, в том числе на дому, время оказания помощи, укомплектованность медицинскими работниками, проведение лабораторных исследований, возможность использования телемедицинских технологий, сообщил ТАСС.

Предлагается учитывать в качестве критериев распределения объемов медпомощи наличие электронной записи к врачу клиники, уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания услуг в амбулаторных и стационарных условиях, отсутствие от них обоснованных жалоб.

При оценке медпомощи в условиях круглосуточного и дневного стационара также будет оцениваться наличие в структуре отделения или центра, которые оказывают высокотехнологичную помощь, отделения анестезиологии и реанимации, проводящих инструментальные методы исследования подразделений, показатель рационального использования коек, а также расположение отделения, которое может обеспечить максимальную транспортную доступность для застрахованных лиц (не более часа).

Время прибытия бригад скорой помощи на вызов к пациенту при полном соответствии выработанному критерию не должно превышать 20 минут. Однако региональные власти могут установить и другое время для оценки работы скорой. Это можно будет сделать с учетом транспортной доступности, плотности населения, климатических и географических особенностей субъекта.

Единые критерии распределения объемов медпомощи в рамках ОМС сейчас отсутствуют, объяснила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Но их введение, по ее словам, будет мотивировать медорганизации стремиться к достижению положительных результатов.

«Введение критериев позволит повысить результативность медицинских организаций. Медицинская помощь должна быть не только доступна для всех, но и быть качественной и эффективной», — отметила собеседница агентства.

Новые ковидные ограничения спровоцировали рост спроса на платную медицину в России. Число россиян, которые готовы заплатить врачам, выросло на 28%. Как выяснили аналитики, на фоне ажиотажа вокруг вакцинации от коронавируса и сдачи ПЦР-тестов, существенно возросла нагрузка на медицину по ОМС. Это и заставило людей чаще обращаться в платные клиники.