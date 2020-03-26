Средств дезинфекции не хватает в спецприемниках ГУ МВД Москвы

Также она рассказала, учреждению еще нужны бактерицидные лампы, растворы для дезинфекции камер и дистанционные термометры для измерения температуры у арестованных.

«В спецприемнике № 1 осталось всего 400 медицинских масок. Этого запаса сотрудникам полиции хватит всего на несколько дней», — уточнила Литвинович.