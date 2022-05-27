Средняя зарплата женщин в Башкирии оказалась ниже, чем у мужчин на 14 тысяч

Аналитики Башстата опубликовали масштабное исследование, связанное с зарплатами работников по профессиям и должностям за октябрь 2021 года. Разница между средней зарплатой мужчин и женщин оказалась около 14 тысяч рублей в пользу первых, написал сайт mkset.ru.

По данным ведомства, средняя заработная плата мужчин за минувший октябрь равна 51 636 рублей, а женщин — 37 897 рублей.

Самая высокая зарплата в размере более 80 тысяч рублей отмечается на должности «руководитель», а самая маленькая в 23 647 рублей — на должности «неквалифицированный рабочий».

Исследование охватывало более 394 000 сотрудников из 1262 организаций Башкирии.