Средняя зарплата в Москве выросла до 89 тысяч рублей

Средняя зарплата в Москве на начало 2020 года составила 88,9 тысячи рублей. Это на 12,1% больше по сравнению с январем 2019-го.

Мосгорстат подсчитал, что доходы москвичей в среднем значительно увеличились в течение 2019 года. В начале прошлого года средний москвич получал 79,7 тысячи рублей, сообщил RT.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что столь значительный рост произошел благодаря индексации зарплат работников бюджетной сферы. Кроме того, свою роль в повышении заработков сыграли крупные компании.

«Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», — объяснил Сафонов.

По информации Мосгорстата, самые высокие зарплаты в начале года зафиксировали у сотрудников финансово-страховой отрасли. Они получали более 160 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода специалисты сферы информации и связи. Они получают в среднем около 130,6 тысячи рублей. Самые низкие оклады были у сотрудников гостиниц и предприятий общепита — порядка 42,3 тысячи рублей.