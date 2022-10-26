Средняя сумма ипотечного кредита в России показала снижение третий месяц подряд | 360°

Общество 26 октября 2022, 09:50 Средняя сумма ипотечного кредита в России показала снижение третий месяц подряд РБК: средняя сумма ипотечного кредита показала снижение третий месяц подряд РИА "Новости"

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В России третий месяц подряд снижается средний размер ипотечного кредита. В сентябре по сравнению с августом он снизился на 2,2% — до 3,7 миллиона рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Frank RG. В целом за период с июля по сентябрь средний чек в ипотеке сократился на 6,4%

По мнению представителей банков и ряда экспертов, опрошенных РБК, на уменьшение среднего размера ипотеки в течение трех месяцев повлияла ситуация на рынке недвижимости.

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Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка пояснила, что это стало следствием и отражением сложной ситуации в геополитической и экономической сферах. На сегодня платежеспособность россиян находится на таком уровне, что они могут позволить себе исключительно самые дешевые лоты, даже прибегая к помощи ипотечных кредитов.

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По словам Коркки, спрос на другие типы квартир сокращается, поэтому уменьшается и средний размер ипотеки.

«Даже при наличии стабильного дохода люди <…> предпочитают экономить и откладывать часть средств на черный день», — добавила эксперт.

Совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин согласился с тем, что клиенты сейчас отказываются от жилья бизнес-класса в пользу комфорта, выбирают квартиры меньшей площади. По его мнению, ставки по ипотеке больше нельзя считать низкими относительно цен на жилье и финансовых возможностей россиян.