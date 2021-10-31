Средняя ставка по потребительским кредитам в октябре выросла на 1 пункт

Средняя ставка по потребительским кредитам в России за октябрь 2021 года выросла на один процентный пункт (п.п.). При этом, средняя ставка по ипотечному кредиту увеличилась на 0.3 процентных пункта, сообщила газета «Известия».

Основной причиной увеличения ставок стал рост ключевой ставки Центробанка —регулятор в октябре повысил этот показатель в шестой раз подряд, до 7,5%.

Наибольшие изменения по потребительским кредитам наблюдаются в ВТБ, Сбербанке и Промсвязьбанке. В этих кредитных организациях ставки по отдельным программам кредитования выросли в диапазоне 1,8-2 п. п.

Средняя минимальная ставка по потребительскому кредиту, по оценке финансового маркетплейса «Сравни.ру», составила 9,36%, а средняя максимальная ставка — 17,53%.

Долги россиян по кредитам достигли суммы 23,9 триллиона рублей. Сложившаяся ситуация может привести к массовому банкротству заемщиков. Об этом заявил глава Совета судей России Виктор Момотов. Он не исключил, что это может привести к серьезному социальному напряжению. Объявить себя банкротом может любой человек, если он понимает, что не может справиться с возвратом займов.