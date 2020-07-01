Средняя явка по России в первые 6 дней голосования по Конституции составила 55,22%

Явка на голосовании по Конституции за шесть дней составила 55,22%. Такие данные привел ЦИК России.

«За шесть дней, предшествующих основному дню голосования 1 июля, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования», — объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава ЦИК также объявила о запуске онлайн-счетчик голосования. Теперь в информационном центре данные о явке будут обновляться в режиме реального времени.

Источник фото: телеканал «360»

В 08:00 1 июля в России начался основной этап голосования по Конституции. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Проголосовать можно на участке по постоянной прописке. Но все желающие могли в июне подать заявления через систему «Мобильный избиратель», чтобы голосовать в другом регионе.

На голосование выносятся 206 поправок в главы 3–8 Конституции РФ. Участники голосования могут либо одобрить весь пакет, либо высказаться против всех предлагаемых изменений.

Поправки уже одобрили депутаты и признал законными Конституционный суд. Они вступят в силу, если большинство россиян проголосуют «за».