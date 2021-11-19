Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%

Средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень. В ближайшее время прогнозируется новый рост. По оценкам экспертов, этот показатель уже к концу текущего года может вырасти больше 10%. В последний раз такой уровень был зафиксирован только в 2017–2018 годах.

На текущий момент ставки возросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичку. Такую информацию предоставили «Известиям» в Дом.РФ. Эксперты отмечают, что и эти показатели уже выше, чем в допандемийный период. Проценты по ипотеке сильно выросли с 15 ноября, когда их повысил «Сбер». Ожидается, что и остальные российские банки последуют такому примеру.

В такой ситуации решать вопросы с продажами приходится девелоперам. Они начинают идти на уступки своим покупателям. Например, делать скидки на покупку квартир или предоставлять ипотеку, которую частично субсидирует сам застройщик. Эксперты считают, что уже на ближайшем заседании Центробанк может снова повысить ключевую ставку. Это делается для сдерживания в стране инфляции, поясняла ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин тоже спрогнозировал рост ставок по ипотеке до конца года. Он предположил, что средний показатель к январю может превысить 8%.