Средний срок выплаты ипотеки достиг максимума в России

Средний срок выплаты ипотеки в России вырос по сравнению с 2018 годом и достиг своего максимума. На данный момент ипотечный кредит в среднем выдают на 19 лет и десять месяцев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

Средний срок выплаты увеличился на четыре месяца по сравнению с мартом этого года, достигнув отметки в 237,9 месяца в апреле 2021 года. Кроме того, ставка за месяц возросла до 7,3%.

За апрель 2021 года банки выдали более 191,4 тысячи ипотечных кредитов. Этот показатель выше на 7,47% показателей за март. Всего ипотечных кредитов выдали на сумму более 550,8 миллиарда рублей.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов вырос к 1 мая до 10 триллионов рублей. Показатель задолженностей снизился на 1,89% по сравнению с мартом.