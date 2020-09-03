Средний россиянин провел в году больше пяти дней в очереди

Чаще всего россияне стоят в очередях в супермаркетах и поликлиника. В среднем, каждый житель РФ проводит в очереди 5,5 дня в год. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства «Русопрос» и сервиса доставки «СберМаркет».

Очереди в супермаркетах отнимают больше всего времени — 27 часов в год, пишет агентство «Прайм». Очереди во время поездок на общественном транспорте занимают сутки в год. Крадет время и простаивание в очередях в поликлиниках — 16 часов.

Далее идут очереди в государственных учреждениях, МФЦ, непродовольственных магазинах, банках, вокзалах, аэропортах и банкоматах. Почти 27% принявших участие в опросе раздражаются, когда ждут своей очереди в поликлинике. 17,2% респондентов злятся, когда им приходится ждать услуг в МФЦ.

Российские мужчины проводят в очередях больше времени, чем женщины (6,8 дня против 4,1 дня в год). В среднем, каждый россиянин тратит на очереди более года своей жизни. У москвичей и краснодарцев на это уходит 1,3 и 1,4 года соответственно. Наименьшее время на очереди в течение жизни уходит у жителей Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — 0,9 года.