Средний размер выданных автокредитов вновь обновил рекорд в России

В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что средний размер автокредитов вновь обновил рекорд в России в декабре 2021 года. Он достиг отметки в 1,28 миллиона рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 28%. Об этом написал RT.

Самый большой средний размер выданных автокредитов среди 30 регионов был отмечен в Москве. Далее по списку идут Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область.

Также по сравнению с прошлым годом рост показателя отметился в Кемеровской области, Удмуртской Республике, Саратовской, Волгоградской и Омской областях.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, для сегмента автокредитов все большую роль играет персональный кредитный рейтинг. От его уровня зависит решение о выдаче автокредита.