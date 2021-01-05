В прошлом году россияне стали меньше платить за коммуналку. Средняя стоимость счета за ЖКХ снизилась на 3%: отопительный сезон был коротким, многие перебрались из-за пандемии коронавируса за город, а антенны и радиоточки оказались не нужны.

«Сокращение средней суммы платежа за ЖКУ стало возможным благодаря более короткому отопительному сезону из-за аномально теплых зимы и осени 2020 года. А также в период первой и второй волн пандемии многие россияне перебрались на дачи, что сократило потребление электричества и воды, снизив стоимость ЖКУ», — приводит ТАСС результаты исследования одного из российских банков.

Аналитики обратили внимание, что люди стали массово отключать антенны и радиоточки в последнее время. Эта тенденция незначительно сократила средний чек.

По результатам подсчета, средний чек одной квитанции за ЖКХ в 2020 году составил 3170 рублей. Годом раньше сумма была 3267 рублей. Лидером по уменьшению счета за коммуналку стала Калуга (средний чек — 1554 рубля). Далее идут Пермь (1128 рублей) и Краснодар (1644 рубля).

Специалисты пришли к таким выводам, когда изучили статистику операции по оплате услуг ЖКХ через мобильное приложение.