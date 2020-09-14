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    14 сентября 2020, 18:26

    Средний размер пенсии в России увеличится почти на тысячу рублей в следующем году

    Андрей Иванов

    Страховая пенсия в России увеличится до 17 443 рублей в 2021 году. Сейчас российские пенсионеры в среднем получают 16,5 тысячи рублей. Рост составит 6,3%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
    Средний размер пенсии в России увеличится почти на тысячу рублей в следующем году

    «В соответствии с нормами закона индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — рассказали в министерстве.

    Пенсионный фонд России составил проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на основании прогноза Минэкономразвития России.

    На страховые пенсионные выплаты в 2021 году направят 7,8 триллиона рублей. На пенсии по государственному обеспечению, доплаты, компенсации и пособия на похороны выделят 632,7 миллиарда рублей. ПФР в следующем году обеспечит пенсией 43 миллиона граждан.

    Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят закон об обязательной ежегодной индексации пенсий. Изменение коснется работающих пожилых россиян, которым не повышали выплаты с 2016 года.

    Новости SMI.FM