Средний размер ипотеки уменьшился впервые с ноября 2020 года

В России уменьшился средний размер ипотечного кредита на 4,2% до 3,11 миллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это первое снижение с ноября прошлого года.

«Средний размер выданных ипотечных кредитов в июле 2021 года составил 3,11 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим рекордным месяцем средний чек ипотечного кредита снизился на 4,2%. Снижение данного показателя было отмечено впервые с ноября 2020 года», — передало РИА «Новости» слова аналитиков.

Они уточнили, что в ноябре уменьшение было более плавным — лишь на 0,7%. Самое заметное снижение размера ипотеки произошло в Саратовской (-15,9%), Челябинской (-14,2%), Нижегородской (-13,7%) и Кемеровской (-12,2%) областях и в Татарстане (-10,7%). Есть регионы, где показатель вырос — это Удмуртия, Оренбургская, Иркутская, Воронежская область.

Лидером по размеру среднего ипотечного кредита в июле осталась Москва. Однако показатель уменьшился на 2,3% — до 6,94 миллиона рублей. В Московской области — на 0,3%, до 5,12 миллиона рублей.

Недавно эксперты сообщили, что в конце июля — начале августа крупнейшие российские банки увеличили ставки на жилищные и потребительские кредиты.