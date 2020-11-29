Средний размер ипотеки в России поставил новый рекорд

В прошлом месяце россияне брали жилищный кредит в среднем размере 2,96 миллиона рублей. В сентябре эта сумма составляла 2,9 миллиона рублей.

«На рынке ипотечного кредитования в последние месяцы присутствует в основном два фактора роста: государственная программа поддержки и снижение процентных ставок», — пояснили в бюро.

На фоне реализации госпрограммы и снижения ставок жилье начало дорожать, что привело к увеличению средней суммы ипотеки. В Москве в прошлом месяце она составила 4,8 миллиона рублей — на 140 тысяч рублей больше, чем в начале 2020 года. В других регионах этот показатель достиг 2,45 миллиона рублей.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на этой неделе заявила, что из-за роста цен на новые квартиры, который опережает инфляцию, и увеличение доходов людей доступность жилья может снизиться.