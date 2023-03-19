Общество 19 марта 2023, 09:24 Средний доход российских таксистов вырос на треть РИА «Новости»: средний доход таксиста за смену в России вырос за год на 33% РИА «Новости»

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Средний заработок таксистов в России за смену вырос на 33% за последние 12 месяцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные «ГТК Холдинга».

В среднем смена таксиста длится по восемь часов, за которую он успевает заработать около 5,6 тысячи рублей.

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«В 2022 году выручка таксистов в среднем составляла 4,2 тысячи рублей за смену. Таким образом, доходы выросли на 33%», — отметили в материале.

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Уточняется, что чистый заработок водителя составляет примерно 35–40% от указанной суммы. Исследование также выявило, что за минувший год увеличилось число заказов, выполненных таксистом за час.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта разработало закон, который ограничит смену таксиста 12 часами в сутки. В ведомстве считают, что водителям нужно больше времени на восстановление, это приведет к сокращению ДТП на дорогах.

Кроме того, водителя обяжут делать обязательный перерыв не позднее чем через пять часов после начала работы.