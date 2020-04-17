Средний чек в российских супермаркетах вырос более чем на 40%

Из-за режима самоизоляции россияне стали ходить в магазины за едой реже, но закупаться масштабнее. Средний чек в продуктовых супермаркетах вырос на 41% по сравнению с апрелем 2019 года.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД», аналогичная ситуация с чеком в «магазинах у дома». Если раньше сограждане забегали туда купить хлеба, молока или еще что-нибудь по-мелочи, то теперь основательно закупаются и там. Чек вырос на 26%.

«Реже посещая торговые точки, покупатель берет больше товаров. К тому же многие, оставаясь дома, переходят на домашнее питание, что требует покупки дополнительных продуктов», — прокомментировал «Известиям» ситуацию пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Согласно опросу, во время пандемии россияне стали тратить на покупку еды на 43% больше. В режиме самоизоляции из-за пандемии большинство регионов живет с конца марта. Власти запретили людям без дела выходить на улицу. В магазин за едой — можно, а прогуляться — нет. Российские медики выявили уже 27 938 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 в РФ умерли 232 человека.