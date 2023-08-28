28 августа 2023, 09:27
Средний чек на букет перед 1 сентября в России составил чуть больше двух тысяч рублей
ТАСС: средний чек на букет перед 1 сентября составил 2089 рублей
Средний чек на букет цветов перед 1 сентября составил 2089 рублей. Это на 13% выше показателя 2022 года, сообщил ТАСС со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс».
Специалисты сравнили цены на цветы с 1 по 24 августа и их стоимость за аналогичный период 2022 года.
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По информации экспертов, средний чек составил 2089 рублей. Причем в онлайне он оказался еще выше — 2645 рублей (это на 18% выше к уровню прошло года года). Число покупок букетов за период, который был в фокусе исследования, подросло в годовом выражении на 5%, в том числе покупки онлайн увеличились на 14%.
Покупая букеты перед 1 сентября, россияне чаще всего отдают предпочтение розам и хризантемам, герберам и пионам, заключили специалисты.
По оценке маркетолога Дмитрия Чумакова, лучше всего покупать школьные товары в первые недели две августа. В этот период они обойдутся на 20-25% дешевле.
При покупке школьной формы также нужно учитывать, что ближе к концу августа ассортимент магазинов уменьшится, добавил эксперт.
Школы
1 сентября
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