Средний балл ЕГЭ значительно вырос

В Министерстве науке РФ заявили о значительном росте среднего балла ЕГЭ для поступления. Но речь идет не о всех вузах.

В половине высших учебных заведений вырос средний балл ЕГЭ для поступления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобрнауки. Такие выводы в Министерстве сделали в ходе предварительного анализа.

Особенности приемных кампаний, которые проходили в дистанционном режиме из-за коронавируса, не сказались на изменении балла.

Информационные технологии - по-прежнему самое востребованное направление. В этом году по этому направлению увеличены бюджетные места. Также не менее популярными направлениями стали специальности, связанные с медициной и педагогикой.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что впервые за несколько лет существенно увеличилось количество бюджетных мест в региональных вузах. По его мнению, это связано с низким оттоком выпускников в другие города из-за коронавируса. В результате абитуриенты выбирают вузы, которые находятся в их родных городах.

Однако точная информация по результатам приемной кампании появится только к середине осени.

Ранее стало известно, что ЕГЭ по трем предметам изменили для следующего года, сообщает Газета.ru. Незначительные изменения коснулись истории, литературы и информатики.