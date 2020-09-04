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    04 сентября 2020, 14:10

    Средние ставки по ипотеке в России снизились на 2% за время пандемии

    Андрей Иванов

    За время пандемии коронавируса средние ставки по ипотеке в России снизились на два процентных пункта. Если в марте жилищные кредиты выдавали под 7,8%, то сейчас ставка составляет 5,9%, подсчитали в аналитическом центре «Дом.рф».
    Средние ставки по ипотеке в России снизились на 2% за время пандемии

    «Указанное снижение — результат действия стартовавшей в апреле программы выдачи ипотеки на новостройки с господдержкой по ставке не выше 6,5%. При этом значимое снижение ставок наблюдается и в рыночном, не субсидируемом сегменте. Ставки здесь снизились до уровня 8%», — говорится в сообщении центра

    Аналитики отметили, что на снижение ставок влияет ряд факторы. Среди них есть два основных: ЦБ РФ сейчас переходит к стимулирующей денежно-кредитной политике, а около трети ипотеки приходится на новостройки. Из них около 80% кредитов на жилье выдают по программе государственной поддержки.

    Ранее специалисты «Открытия Research» спрогнозировали, что российские банки в этом году выдадут жилищных кредитов на сумму около 3,04 триллиона рублей. Это будет исторический рекорд, который побьет показатель 2018 года. Новому рекорду поспособствует снижение ипотечных ставок на вторичку,

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